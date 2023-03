Speciale energia: ministra spagnola Ribera, approccio Germania, Italia e Polonia non corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio di Germania, Italia e Polonia sulle discussioni in merito al regolamento per il blocco alla vendita di auto a combustione dal 2035 "non è stato corretto". Lo ha detto la vicepresidente e ministra per la Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera Rodriguez, al suo arrivo al Consiglio Energia di Bruxelles. "Credo che la Germania, l'Italia e la Polonia abbiano tenuto una posizione di blocco minoritaria all'ultimo momento su un dossier che era già stato concordato dalle diverse istituzioni. In linea di principio, questo approccio non ci piace, pensiamo che non sia giusto", ha detto. "Riteniamo che tutti abbiano l'opportunità di discutere in ognuna delle diverse fasi delle trattative, e pensiamo che sia piuttosto curioso trovarsi alla fine di questa procedura con questa richiesta". Allo stesso tempo, ha riconosciuto Ribera, "è vero che i tedeschi hanno proposto un riferimento ai combustibili sintetici fin dal primo momento, ma non credo possa avere successo. Secondo le valutazioni fatte oggi e in questi giorni, è troppo costoso per essere la risposta giusta per qualsiasi cittadino medio in Europa. Probabilmente, risponderà a richieste molto specifiche e molto limitate", ha aggiunto. "L'aspetto positivo è che la Commissione ha trovato un modo per accogliere le richieste della Germania senza mettere a rischio la sostanza e l'importanza di questo dossier e che possiamo continuare ad andare avanti. Credo che questo sia il punto importante", ha concluso. (Beb)