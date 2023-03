Speciale energia: ministro Energia Russia, produzione di carbone in calo all'inizio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone in Russia è in calo dall'inizio del 2023. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, secondo cui alla fine dell'anno si spera comunque di mantenere la produzione ai livelli del 2022. "Per quanto riguarda il carbone, prevediamo di mantenere il livello attuale, che nel 2022 ha raggiunto i livelli elevati del 2019, del periodo precedente la pandemia del Covid-19. All'inizio dell'anno registriamo una diminuzione (della produzione di carbone), ma speriamo di migliorare la situazione", ha detto il ministro, parlando alla riunione del Consiglio del ministero dell'Energia di Mosca. (Rum)