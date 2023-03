Speciale energia: ministro Energia Russia, vendite petrolio non diminuite nonostante le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di petrolio russo non sono diminuite nonostante l'embargo imposto dai Paesi dell'Occidente, perché la Russia è riuscita a reindirizzare completamente tutte le esportazioni. Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, parlando alla riunione del Consiglio del ministero dell'Energia. "Per quanto riguarda le sanzioni, è importante non solo mantenere il livello di produzione e raffinazione del petrolio, ma anche il livello delle esportazioni e, di conseguenza, le entrate del bilancio federale", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che le forniture di petrolio e prodotti petroliferi sono state riorientate verso Paesi di Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente. "Oggi possiamo già affermare che siamo riusciti a reindirizzare completamente l'intero volume delle esportazioni che è caduto sotto l'embargo, non c'è stata alcuna diminuzione delle vendite", ha aggiunto Shulginov. (Rum)