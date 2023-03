Ucraina: ministero Difesa russo, abbattuti 18 missili Himars e bomba razzo Glsdb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea russa ha abbattuto per la prima volta una bomba razzo Glsdb (bombe di piccolo diametro lanciate da terra) e 18 missili Himars nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo in un rapporto giornaliero. L'agenzia di stampa "Ria Novosti" ha spiegato che gli Stati Uniti hanno annunciato la consegna di bombe Glsdb all'Ucraina lo scorso gennaio. È un progetto congiunto tra Boeing e il gruppo svedese Saab, che ha adattato la Glsdb per il lancio con i sistemi Himars. Queste munizioni possono colpire un bersaglio fino a 150 chilometri. (Rum)