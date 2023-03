Credito: Messina, richiesta tavolo unico con sindacati sorprendente, interesse è miglior negoziazione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo unico con i sindacati è una richiesta "sorprendente" ma "noi faremo la miglior negoziazione possibile". Lo ha detto Carlo Messina, Amministratore Delegato Intesa Sanpaolo, rispondendo sulla trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, a margine della presentazione del primo Rapporto Disuguaglianze, organizzato da Fondazione Cariplo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in corso questa mattina a Milano. "Io parto da un presupposto: quello che noi dobbiamo fare è l'interesse delle persone che lavorano in banca. Il mio obiettivo è fare in modo che possano avere gli stipendi più alti possibili, compatibilmente con le condizioni e le prospettive della banca" ha commentato l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, osservando che "ai tavoli delle negoziazioni i sindacati non vengono uniti, anzi ci tengono a rimanere ben distinti. Allora che chi che non fa il tavolo unico chieda di fare il tavolo unico dall'altra parte, io lo considero un elemento sorprendente". Per Carlo Messina "l'interesse è quello di fare in modo che abbiano le migliori condizioni possibili. E questo lo raggiungeremo alla fine del percorso" ha concluso. (Rem)