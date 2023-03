Auto: Pichetto, biocarburanti possono essere sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ritiene che i biocarburanti possano essere sostenibili. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un punto stampa al Consiglio Energia di Bruxelles. "Noi riteniamo che possa essere provato, per il biocarburante, come il bilanciamento delle emissioni tra la captazione e l'emissione successiva possa essere bilanciato", ha detto il ministro dopo il voto di astensione espresso al Consiglio Energia di Bruxelles in merito al Regolamento sullo stop ai veicoli a motore termico dal 2035. Dopo la posizione presa dall'Italia nelle scorse settimane, secondo il ministro italiano, "si è unita la Germania con la propria posizione, e chiaramente ha dato peso" sul fatto di poter avere, dal 2035, "una continuità con i motori endotermici". In seconda battuta, ha poi dichiarato Pichetto, "noi siamo dei produttori di biocarburanti e abbiamo ottenuto il fatto che si possa, prima della verifica del 2026, aprire una discussione per provare che il bilanciamento dell'emissione dei biocarburanti, con la parte di captazione di CO2 nel momento in cui vengono prodotti, possa compensare quella che è l'emissione nel momento dell'utilizzo". "Nei prossimi mesi, naturalmente, dovremo valutare quella che è la neutralità tecnologica, quindi con delle prove scientifiche. Nel contempo, però, siamo anche nella condizione di dire che i motori endotermici ci saranno anche dopo il 2035", ha concluso Pichetto. (Beb)