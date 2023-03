Pd: La Russa, apprezzamento per lavoro Malpezzi, auguri a Boccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rivolgere alla senatrice Simona Malpezzi il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni da capogruppo del Pd. Rimarrò umanamente legato a lei e non solo per la comune passione per l'Inter. A Francesco Boccia, infine, le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro". Lo afferma in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.(Com)