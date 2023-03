Milano: Confcommercio, in città crescono i reati predatori, nell'hinterland i negozi sfitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i reati predatori, con una maggiore segnalazione per Milano città, mentre nell'hinterland è più forte il fenomeno dei negozi sfitti che favorisce il degrado del territorio. Questi dati emergono dai risultati dell'indagine "Sicurezza e legalità, valori del territorio" realizzata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (dati elaborati dall'Ufficio Studi) presentata oggi in Confcommercio Milano in occasione della decima edizione della Giornata nazionale Confcommercio "Legalità ci piace!" con il vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Mario Peserico (con competenza sui temi della legalità). Durante l'appuntamento milanese intervento anche di Giovanni Cuciti, dirigente Divisione Anticrimine Questura di Milano e collegamento con Roma per ascoltare gli interventi del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. All'indagine "Sicurezza e legalità, valori del territorio" hanno risposto 484 imprese: in particolare il 28 per cento dettaglio non alimentare, il 22 per cento ristorazione, il 13 per cento servizi. Il 71 per cento delle imprese è di Milano e area metropolitana, il 15 per cento di Monza Brianza. Dall'analisi dei dati dell'indagine – confrontandoli con i risultati del 2022 – crescono i reati predatori: i furti in esercizi commerciali sono segnalati dal 33 per cento delle imprese (26 per cento lo scorso anno); gli scippi e i borseggi dal 28 per cento (20 per cento nel 2022). I furti negli esercizi commerciali sono il reato dove maggiore è l'indicazione di esserne stati vittima (titolare o collaboratori): il 31 per cento. A Milano città quest'indicazione è ancora più alta della media generale dell'indagine: 36 per cento (rapine il 9 per cento. (segue) (Com)