Milano: Confcommercio, in città crescono i reati predatori, nell'hinterland i negozi sfitti (2)

- Per i furti negli esercizi commerciali, nel Comune di Milano, i riscontri più numerosi si hanno su Milano Ovest 40 per cento; poi Milano Nord 33 per cento; Milano Centro e Sud 30 per cento. Sempre a Milano città, per scippi e borseggi – che, insieme agli atti vandalici, è il reato più segnalato: 47 per cento - l'area maggiormente critica è Milano Nord con il 62 per cento di segnalazioni; Milano Ovest e Sud 47 per cento; Milano Centro 43 per cento. "Questa tendenza all'aumento di reati segnalati in particolare da chi opera sulla strada a contatto con i cittadini – rileva Peserico – rafforza ulteriormente l'orientamento già espresso da Confcommercio Milano di chiedere al Comune una vera riattivazione operativa dell'Unità Reati Predatori. Esistente, ma, nei fatti, ora poco percepita. Sono certamente d'aiuto, in questo senso, anche i recenti ordini del giorno presentati in Consiglio Comunale che chiedono, nell'ambito dell'Unità, il ripristino del sistema della rete di messaggi Whatsapp con gli operatori per una rapida ed efficace segnalazione dei reati". (segue) (Com)