Milano: Confcommercio, in città crescono i reati predatori, nell'hinterland i negozi sfitti (3)

20 luglio 2021

- L'aumento dei reati predatori è emerso anche dalle rilevazioni "Mine Crime" sull'online e i social media ("Mine Crime" è prodotto dalla start up Safetecom SB per Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) raffrontando il 2022 con l'anno precedente: 1352 segnalazioni a Milano (contro le 950 dell'anno prima) e 342 per Monza Brianza (in precedenza 188). E nel confronto dei primi due mesi 2023 sul 2022 gli eventi "predatori" crescono del 7,8 per cento. Nel 2022 il 47 per cento delle imprese aveva risposto di non aver subito reati. Quest'anno il 37 per cento. A distanza di un anno resta alta l'attenzione delle imprese anche per gli atti vandalici, la cui segnalazione è cresciuta dal 30 al 39 per cento, e lo spaccio di droga (dal 19 al 28 per cento). In leggera diminuzione invece (dall'11 al 10 per cento) le segnalazioni sulle baby gang. I beni oggetto di furti e rapine, per il 50 per cento si tratta di beni personali, per il 45 per cento di prodotti non alimentari, per il 26 per cento di contanti, per il 15 per cento di prodotti alimentari presso il punto vendita. (segue) (Com)