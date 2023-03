Milano: Confcommercio, in città crescono i reati predatori, nell'hinterland i negozi sfitti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei negozi sfitti è il fenomeno in generale più percepito dalle imprese del territorio: lo segnala il 40 per cento dei rispondenti all'indagine (seguono gli atti vandalici 39 per cento; i già citati furti negli esercizi commerciali 33 per cento e scippi/borseggi 28 per cento e lo spaccio di droga sempre al 28 per cento). Ma, mentre a Milano città la percentuale di rilevazione dei negozi sfitti si attesta sul 32 per cento, più alta è nella Grande Milano con il 40 per cento. "Questo risultato – commenta Peserico – è sicuramente una 'spia' di degrado del territorio. Un fenomeno che non va sottovalutato anche dal punto di vista delle conseguenze sul presidio sociale perché, dove c'è abbandono, cresce l'insicurezza". Il 22 per cento degli imprenditori è stato vittima di una truffa o di una frode informatica: il 28 per cento attraverso canali digitali (e-commerce) e un altro 28 per cento senza l'utilizzo di canali digitali. Il 22 per cento ha subito l'installazione di malware o il furto di dati o credenziali d'accesso al sistema informatico. Sempre il 22 per cento, con la frode informatica, ha poi registrato un tentativo di estorsione. I venditori abusivi sono segnalati in crescita rispetto al 2022: dal 23 al 26 per cento. L'82 per cento delle imprese ritiene che abusivismo e contraffazione siano fenomeni in crescita. Gli effetti di contraffazione e abusivismo pesano sull'attività in particolare per la concorrenza sleale (67 per cento) e contribuiscono a ridurre il fatturato (18 per cento). Per il 41 per cento occorre una maggiore presenza delle Forze dell'ordine, il 21 per cento indica un'attività delle Forze dell'ordine dedicata ai reati predatori; il 15 per cento misure efficaci che evitino la reiterazione dei reati, il 10 per cento più videosorveglianza. (Com)