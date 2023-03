Difesa: Airbus realizza guida e controllo autonomi in volo di un drone da un aereo cisterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Defence and Space e la sua società interamente controllata, Airbus UpNext, hanno ottenuto la guida e il controllo autonomi in volo di un drone utilizzando un A310 Mrtt. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. In un primo passo verso il volo autonomo in formazione e il rifornimento autonomo aria-aria (A4r), le tecnologie dimostrano una svolta significativa per le future operazioni aeree che coinvolgono mezzi con e senza equipaggio. Queste soluzioni all'avanguardia e "Made in Europe" potrebbero ridurre l'affaticamento dell'equipaggio e il potenziale di errore umano, oltre a minimizzare i costi di formazione dell'equipaggio e garantire operazioni più efficaci. "Il successo di questa prima campagna di test di volo apre la strada allo sviluppo di tecnologie di rifornimento aria-aria autonome e senza equipaggio", ha dichiarato Jean Brice Dumont, Head of Military Air Systems di Airbus Defence and Space. "Anche se siamo in una fase iniziale, abbiamo raggiunto questo risultato in un solo anno e siamo sulla strada giusta per il teaming con e senza equipaggio e per le future operazioni delle forze aeree in cui caccia e aerei da missione voleranno insieme a sciami di droni", ha aggiunto Dumont. (segue) (Com)