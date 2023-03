Difesa: Airbus realizza guida e controllo autonomi in volo di un drone da un aereo cisterna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conosciute con il nome di Auto'Mate, le tecnologie sono state integrate su un banco di prova volante A310 Mrtt decollato da Getafe, in Spagna, il 21 marzo, e su diversi droni bersaglio Dt-25 che fungevano da velivoli riceventi e volavano dal Centro di prova di Arenosillo (Cedea) a Huelva, in Spagna. Sulle acque del Golfo di Cadice, il controllo del drone è passato da una stazione a terra all'A310 Mrtt, che ha guidato autonomamente il Dt-25 verso la posizione di rifornimento in volo. Durante quasi sei ore di test di volo, i quattro riceventi lanciati successivamente sono stati controllati e comandati in sequenza grazie all'intelligenza artificiale e agli algoritmi di controllo cooperativo, senza alcuna interazione umana. I diversi riceventi sono stati controllati e guidati fino a una distanza minima di 150 piedi (circa 45 metri) dall'A310 Mrtt. (Com)