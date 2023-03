Pakistan: Paese non parteciperà al Vertice della democrazia promosso dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan non parteciperà al secondo Vertice della democrazia al quale è stato invitato dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Mumtaz Zahra Baloch, Islamabad ha espresso gratitudine per l’invito, ha ribadito l’impegno per i principi democratici e la disponibilità a lavorare su questi temi con Washington a livello bilaterale. Non è stato spiegato il motivo del rifiuto, che la stampa pachistana attribuisce al fatto che all’evento non sono invitati la Cina e la Turchia. “Siamo grati agli Stati Uniti e ai Paesi co-ospiti per aver invitato il Pakistan a partecipare al secondo Vertice per la democrazia che si terrà il 29 e 30 marzo. Il popolo del Pakistan, vibrante democrazia, è profondamente impegnato nei valori democratici e generazioni di pachistani di volta in volta hanno confermato la loro fede nella democrazia, nei diritti umani e nelle libertà fondamentali”, si legge in un comunicato, che ricorda la recente celebrazione del 50mo anniversario della Costituzione del 1973. (segue) (Inn)