Pakistan: Paese non parteciperà al Vertice della democrazia promosso dagli Usa (2)

- “Apprezziamo la nostra amicizia con gli Stati Uniti. Sotto l’amministrazione Biden, questa relazione si è ampliata in modo sostanziale. Rimaniamo impegnati a consolidare ulteriormente questa relazione per la pace, la stabilità e la prosperità nella regione”, prosegue la nota. Il ministero, infine, ricorda che “il Pakistan non ha preso parte al processo del vertice che è iniziato nel 2021 e ha richiesto ai paesi di assumere determinati impegni nazionali” ed “è ora in una fase avanzata”. Pertanto “il Pakistan si impegnerà bilateralmente con gli Stati Uniti e i co-organizzatori del Vertice per promuovere e rafforzare i principi e i valori democratici e lavorare per far avanzare i diritti umani e la lotta alla corruzione”. (Inn)