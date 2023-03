Sardegna: rotta navale Cagliari-Civitavecchia, prorogato di 6 mesi contratto con Grimaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salva, almeno per il momento, la rotta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Il Ministero delle Infrastrutture ha prorogato di sei mesi il contratto con Grimaldi, attuale gestore della rotta. Nessuna variazione nei collegamenti che saranno garantiti tre volte alla settimana. I biglietti sono già in vendita. Intanto è stato pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione del servizio fino al 2025: la bese d'asta è di 42,4 milioni e il costo complessivo quantificato dagli uffici ministeriali per lo svolgimento dell'appalto è di 64 milioni. Le compagnie avranno tempo fino al 5 maggio per presentare un'offerta. Il capitolato prevede il servizio trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax a distanza di almeno due giorni. (segue) (Rsc)