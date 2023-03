Sardegna: rotta navale Cagliari-Civitavecchia, prorogato di 6 mesi contratto con Grimaldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le durate massime delle corse dovranno essere di 13 ore tra Civitavecchia e Cagliari, 9 tra Civitavecchia e Arbatax e 5 tra Arbatax e Cagliari. Previsto anche l'orario di partenza, che non dovrà essere prima delle 19. Stabiliti anche i criteri tecnici, con la previsione di una nave per passeggeri e mezzi pesanti (ro-pax) di non più di 30 anni di anzianità e una capacità di trasporto non inferiore a 900 persone, di cui 500 tra posti in cabina o in poltrona e 1.200 metri lineari di corsia per auto e altri mezzi. Il personale Nel capitolato del bando per l'affidamento del servizio di continuità territoriale marittima è stata inserita anche una clausola sociale per il personale marittimo che opera già su quella tratta. (Rsc)