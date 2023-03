Torino: a Cavour attivata la fibra ottica di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per attivare la rete ultraveloce di Open Fiber a Cavour (Torino) sono terminati. Lo ha annunciato la stessa azienda in una nota stampa. La nuova rete copre oltre 1.900 unità immobiliari attraverso la modalità Ftth (Fiber-to-the-home) con connessione fino a 10 gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La rete è stata finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel Italia, società 'in house' del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la supervisione della Regione Piemonte. "La rete ultrabroadband di Open Fiber – ha sottolineato Ranalli Fiorella, field manager dell’azienda e responsabile dei lavori nel Comune– è tecnologicamente all’’avanguardia e permette di sviluppare e rendere efficaci servizi digitali innovativi come la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things", ha concluso. (Rpi)