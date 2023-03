Sicurezza: Sangalli (Confcommercio), rispetto leggi è istanza collettiva e misura la tenuta delle comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Le istituzioni e le forze dell'ordine sono sempre intervenute a fianco di Confcommercio. Quest'anno si celebra il decimo anniversario della giornata della legalità: non è un tema individuale, ma un'istanza collettiva ,che misura la tenuta delle comunità e che non trova mai una soluzione efficace nella solitudine". Lo ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio Imprese per L'Italia, in collegamento con l'incontro "Legalità, ci piace!", durante il quale sono stati presentati i risultati dell'indagine 2023 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con gli indicatori legati alla criminalità e alla sicurezza del territorio emersi dalle risposte delle imprese. "Questa giornata è dedicata alla solitudine di quegli imprenditori che devono respingere fenomeni che sembrano più grandi di loro: contraffazione, abusivismo, usura, criminalità organizzata. Mi fa piacere constatare dai dati che il numero di imprenditori sfiduciati è sceso, dal 29 per cento del 2020 al 18 per cento di oggi". Sangalli ha inoltre evidenziato il dato per cui "alla domanda su cosa dovrebbe fare un imprenditore quando si trova in una situazione di usura, racket o estorsione, più del 35 per cento ha risposto di voler rivolgersi alla propria associazione di categoria", definendolo "un grande segnale di fiducia nei confronti di Confcommercio e una nostra grande responsabilità". Sangalli ha aggiunto anche che accompagnare gli imprenditori "sia in una fase di prevenzione che in una fase di riabilitazione sociale, psicologica ed economica delle vittime della criminalità rappresenta il lavoro più incisivo di Confcommercio".(Rem)