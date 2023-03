Concorrenza: bozza, da Terna piano decennale di sviluppo rete ogni due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna "predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Arera". È quanto si legge in una bozza del ddl Concorrenza.(Rin)