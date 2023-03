Campania: al via la 15esima edizione del programma "Ragazzi in aula" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, in Consiglio Regionale della Campania, la XV edizione di “Ragazzi in Aula”, il programma della Presidenza dell’assemblea legislativa campana, finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo della politica e delle Istituzioni. Questa mattina gli alunni della terza media delle sezioni D ed E dell’Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” di Napoli, guidati dalla vice preside Annunziata Angarano e dalle insegnanti Anna Tammaro e Maddalena Cimmino, hanno consegnato al presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la loro “proposta di legge” riguardante l’"Istituzione della Giornata in memoria delle vittime delle calamità naturali, per commemorare, riflettere ed agire", dedicata alle vittime della frana di Casamicciola Terme del 26 novembre 2022, finalizzata a promuovere la prevenzione e la salvaguardia del Pianeta, l’hanno discussa ed “approvata” simulando, così, lo svolgimento di una seduta consiliare. “E’ un tema di grande importanza e sensibilità, ne sarò primo firmatario", ha detto il presidente Oliviero che ha aggiunto: “sono molto orgoglioso di questa iniziativa che dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di sedere nell’Aula consiliare e di vivere, per un giorno, l’importante esperienza da ‘legislatori’, rimarcando la nostra attenzione nei confronti delle giovani generazioni che hanno bisogno di punti di riferimento solidi e di costruire ed alimentare, fin dai banchi di scuola, il senso civico e l’amore per le Istituzioni”. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale Attività Legislativa, Magda Fabbrocini, che ha partecipato all’iniziativa ed ha annunciato che, “per l’anno in corso, sono previste numerose visite degli studenti delle scuole campane provenienti da tutte le province al fine di ampliare le opportunità di conoscenza dell’Istituzione consiliare e di rafforzare la sinergia con il mondo scolastico”. “Ringraziamo il presidente del Consiglio Regionale della Campania per questa significativa opportunità e condividiamo profondamente l’idea e l’intento di puntare su di essa per contribuire a far crescere nei nostri studenti il senso di appartenenza alle nostra società e alle nostre Istituzioni”, ha evidenziato la vice presidente Annunziata Angarano.(Ren)