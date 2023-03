Libano: vice premier, accordo preliminare con Fondo monetario internazionale è “ancora in vigore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) non si ritirerà dal Libano e l’accordo preliminare siglato con la autorità del Paese dei cedri “rimane in vigore”. Lo ha dichiarato il vice primo ministro del Libano, Saadé Chami, incaricato dei negoziati con l’Fmi, al quotidiano “Nidaa al Watan”. “Nel caso in cui non dovessimo attuare le riforme richieste dall’Fmi, significherebbe che siamo noi a voler far cadere l’accordo”, ha spiegato Chami, secondo il quale “l’Fmi e la comunità internazionale sono un sostegno, ma non sono l’unico elemento a decidere del nostro destino”. “La mancata attuazione delle riforme danneggerà la reputazione del Libano e metterà a rischio i finanziamenti da parte dei Paesi donatori”, ha proseguito il vicepremier, avvertendo di possibili “situazioni tragiche e inimmaginabili” se il Paese dovesse continuare a “perdere tempo e a esitare”. “Alzo la voce forte e chiaro affinché i responsabili accelerino l'approvazione delle riforme”, ha concluso. (segue) (Lib)