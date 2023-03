Libano: vice premier, accordo preliminare con Fondo monetario internazionale è “ancora in vigore” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 marzo, Ernesto Ramirez Rigo, capo missione del Fondo monetario internazionale per il Libano, ha avvertito che "il Paese, dove la crisi economica si aggrava di giorno in giorno, sta attraversando un momento molto pericoloso", evidenziando la lenta attuazione delle riforme da parte dei politici. Il funzionario ha anche indicato che l'Fmi "resta impegnato" nell'interesse del Libano. L’Fmi ha annunciato nell’aprile del 2022 un accordo preliminare con Beirut per un aiuto di tre miliari di dollari in quattro anni subordinato all’attuazione di alcune riforme, tra cui una modifica della legge sul segreto bancario, una ristrutturazione del settore bancario e una legge sul controllo del capitale. (Lib)