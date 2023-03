Clima: Cia, agricoltura decimata dalla grandine su Centro e Sud Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primavera lontana sull'agricoltura di mezza Italia che nelle ultime ore ha dovuto fare in conti con una nuova ondata di freddo, vento e soprattutto grandine, in particolare tra Puglia, Calabria, Campania e Lazio dove a risentire di più del maltempo sono state le colture in fiore e gli ortaggi di stagione. Cia-Agricoltori Italiani in ricognizione sul territorio, teme sia andato perso almeno un dieci per cento delle produzioni, fatte salve le piantagioni in serra o sotto coperture. Dunque, ancora instabilità climatica, sempre più frequente in questo periodo dell'anno, ma con sbalzi più forti e repentini che stanno riportando il Paese a temperature invernali, senza traccia, però, di quelle piogge tanto attese tra Piemonte ed Emilia-Romagna, ancora a secco. Nel frattempo, stando alle prime verifiche di Cia, la terribile grandinata di ieri ha colpito campi di carote e indivie a ridosso della Capitale fino al mare. Ad arginare danni peggiori, in gran parte dei casi, sono state le coperture, in tessuto non tessuto o plastica, utilizzate per proteggere distese di ortive proprio dagli eventi estremi di questa stagione. Sempre nel Lazio, zona Agro Pontino, coinvolti dalla brusca perturbazione i frutteti in fiore, è il caso delle prugne. (segue) (Rin)