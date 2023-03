Francia: Parigi, perquisizioni in corso in 5 banche per sospetta frode fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi e nel quartiere limitrofo de La Defense sono in corso perquisizioni in cinque istituti bancari per sospetti di frode fiscale aggravata. Lo ha reso noto la Procura nazionale finanziaria (Pnf). Secondo il quotidiano "Le Monde", l'operazione riguarda Société générale, Bnp Paribas, Natixis, Hsbc ed Exane. Sono in tutto 150 gli agenti del ministero dell'Economia mobilitati, insieme a 16 magistrati francesi e sei tedeschi nell'ambito di un'inchiesta aperta alla fine del 2021 dal Pnf. (Frp)