Libia: vicepremier designato Zadma, controllo del Sud "indispensabile" per indipendenza e stabilità Paese

- Secondo il vice primo ministro designato della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Salem al Zadma, la tutela della sovranità, dell’indipendenza e della stabilità della Libia inizia con la stabilizzazione delle regioni meridionali del Paese. Lo si apprende da un comunicato stampa dello stesso Zadma, riguardante la regione sud-occidentale del Fezzan e i valichi di frontiera del sud-ovest. Nel testo si legge che “in virtù della responsabilità da cui è gravato, il governo libico (basato a Sirte, ndr) guarda con grande interesse alle regioni meridionali di confine, che hanno un’importanza strategica e di sicurezza per la stabilità della Libia”. Per questo, Zadma ha sottolineato che il governo libico designato dal Parlamento (rivale dell'esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, ndr) “segue le esigenze dei cittadini di quelle regioni, effettuando visite sul posto e ispezioni nel Sud del Paese”. Il vice primo ministro ha spiegato, inoltre, che la questione viene affrontata “grazie al ruolo strategico e storico delle forze armate libiche e con le forze di sicurezza e di polizia nel consolidamento della pace civile e sociale e nel contrasto alle formazioni terroristiche e mercenarie, al crimine organizzato, al contrabbando e alle migrazioni irregolari”. Secondo il vice primo ministro designato della Camera dei rappresentanti, il fenomeno delle migrazioni irregolari è “una tragedia umanitaria nel Mediterraneo”, un problema internazionale che dovrebbe essere affrontato con un approccio cooperativo tra i vari Paesi di origine e di transito, oltre che in collaborazione con l’Europa. Zadma ha quindi lanciato un appello per una conferenza internazionale sulla questione, chiedendo il sostegno per le aree della Libia maggiormente battute dai trafficanti, come il valico di Tom, e le regioni di Tjerhi, Qatroun, Murzuq Basin e Tmsa. Inoltre, i programmi di partenariato economico e per lo sviluppo sostenibile tra l’Europa e i Paesi africani hanno finora avuto successo e rappresentano il modo migliore per instaurare la pace e la stabilità in Libia, assicurando opportunità di lavoro e di vita nelle principali regioni di provenienza dei migranti. (Lit)