Venezuela-Cina: Maduro, relazioni attraversano miglior momento di "fiducia e collaborazione"

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha assicurato che i rapporti con la Cina sono oggi nel loro miglior momento di "fiducia reciproca e collaborazione". "Abbiamo una visione condivisa e un'azione comune in tutti gli spazi, sopratutto per quanto riguarda temi che toccano il sistema delle Nazioni Unite", ha detto Maduro nella cerimonia di congedo di Li Baorong, ambasciatore cinese a Caracas. I due Paesi, ha precisato, condividono la visione "sulle ultime aggressioni dell'imperialismo nordamericano, e dell'Occidente contro la Cina, le provocazioni permanenti per cercare di manipolare i temi unici ed esclusivi di competenza della sovranità di una sola Cina". Il Venezuela, ha aggiunto Maduro, "è stato in prima linea nella battaglia in favore della verità, denunciando ogni provocazione contro la Cina". (segue) (Vec)