Venezuela-Cina: Maduro, relazioni attraversano miglior momento di "fiducia e collaborazione" (2)

- Il presidente venezuelano è quindi tornato a criticare Stati Uniti ed Europa per il tentativo di "accerchiamento" nei confronti della Russia, aumentando la tensione sulla guerra in Ucraina per "portarla a livello nucleare" per poter ricreare un clima da Guerra Fredda. L'amministrazione statunitense lavora per "creare un conflitto armato con la Cina nelle sue acque, nel suo territorio, per cercare di creare blocchi sul modello della Guerra Fredda e dividere nuovamente il mondo e ripetere il ricatto chiedendo ai Paesi del Sud del mondo se intendono stare con loro o contro di loro", ha aggiunto. (Vec)