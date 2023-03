Concorrenza: bozza, campagne informative su potenzialità contatori intelligenti di seconda generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l’accesso a nuovi servizi. È quanto si legge nella bozza del ddl Concorrenza, al vaglio oggi del Consiglio dei ministri.(Rin)