Sicurezza: Sangalli (Confcommercio), usura in aumento, costi energia e inflazione un detonatore

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- "L'usura è ancora oggi il fenomeno illegale percepito in maggiore aumento dagli imprenditori, rappresenta ancora un'insidia e un dolore perché più di altri rischia di essere circondato da un silenzio assordante e dalla difficoltà di denunciare. Un fenomeno criminale come l'usura si nutre delle crisi personali e sociali: gli strascichi dell'emergenza pandemica, la crisi dei costi dell'energia e l'inflazione rappresentano un vero e proprio detonatore". Lo ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio Imprese per L'Italia, in collegamento con l'incontro "Legalità, ci piace!", in cui sono stati presentati i risultati dell'indagine 2023 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, con gli indicatori legati alla criminalità e alla sicurezza del territorio emersi dalle risposte delle imprese. "Quando chiediamo moratorie fiscali e creditizie non chiediamo salvagenti per le imprese, ma strumenti decisivi per combattere la criminalità organizzata. L'anno scorso, i nostri imprenditori hanno perso quasi 34 miliardi e sono stati messi a rischio quasi 270 mila posti di lavoro regolari. Sono fenomeni che frenano le possibilità di crescita economica, morale, sociale del nostro Paese. Combattere l'illegalità significa dare speranza alle imprese e garantire un futuro alle nuove generazioni", ha concluso Sangalli. (Rem)