Kenya: violenze, Unione africana invita alla calma e al dialogo

- L'Unione africana ha lanciato un appello alla calma e al dialogo a seguito delle proteste dell'opposizione in Kenya che dalla scorsa settimana sono diventate violente e hanno causato la morte di tre persone. In una dichiarazione, il presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, ha esortato "le parti interessate a mantenere la calma e ad impegnarsi nel dialogo per affrontare eventuali divergenze", ricordando che lo svolgimento delle elezioni lo scorso anno è "riuscito" e il risultato confermato dalla Corte suprema. "Il presidente ribadisce la totale solidarietà e il sostegno al governo e al popolo degli sforzi del Kenya che lavorano per l'unità nazionale, la pace e la stabilità nel Paese", si legge nella dichiarazione. Il leader dell'opposizione Raila Odinga ha indetto ieri, per il secondo lunedì consecutivo, delle manifestazioni per protestare contro l'alto costo della vita e quella che lui chiama "giustizia elettorale" dopo le elezioni dello scorso anno, vinte dall'attuale presidente William Ruto. Nelle proteste di ieri, non autorizzate dalle autorità, è morta almeno una persona nella città di Kisumu. (Res)