Energia: Reynes (Naturgy), azienda dispone di liquidità necessaria a non perdere nessuna opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy dispone di liquidità sufficiente, pari a circa 9,5 miliardi di euro, per "non perdere nessuna opportunità di acquisizione" che si presenti sul mercato e che sia in linea con i piani di crescita della società. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la energia", lo ha affermato il presidente di Naturgy, Francisco Reynes, nel suo discorso all'assemblea generale degli azionisti, spiegando che sebbene il 2023 sarà ancora una volta "un anno non facile", la previsione è di ottenere un utile operativo lordo (Ebitda) pari a quello del 2022. Reynes ha sottolineato lo sforzo di investimento del gruppo nell'ultimo anno, con una cifra di 1,9 miliardi di euro, il 30 per cento in più rispetto al 2021. A questo proposito, il dirigente ha anche affermato che gli investimenti nella generazione rinnovabile fanno parte dell'obiettivo strategico di crescita dell'azienda, come dimostra il fatto che il 60 per cento delle risorse sono state dedicate proprio all'aumento del numero di impianti eolici e fotovoltaici. (Spm)