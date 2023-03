Concorrenza: bozza, erogazione energia da infrastruttura cold ironing a navi è servizio d'interesse generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per infrastruttura di cold ironing "si intende l’insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell’infrastruttura di cold ironing, individuato dall’autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente". È quanto si legge in una bozza del ddl Concorrenza.(Rin)