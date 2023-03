Imprese: Fiva Confcommercio, bene il governo sulle concessioni, ora fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, in Consiglio dei Ministri, è attesa la norma che provvede a rinnovare o riassegnare le concessioni di commercio su aree pubbliche. Siamo soddisfatti perché aspettavamo questo provvedimento da tempo. E siamo grati al Sottosegretario Bitonci che già ai nostri Stati Generali aveva preannunciato la colcusione della vicenda." Lo afferma Giacomo Errico, Presidente della Fiva, l'organizzazione che raccoglie gli ambulanti della Confcommercio. "In questi anni i nostri investimenti sono stati fermi – prosegue Errico – perché nessuno poteva ragionevolmente investire su un titolo concessorio privo di durata e condizioni passabili". Il Presidente della Fiva così conclude: "Il Governo si è evidentemente reso conto che dietro le aziende ci sono persone e famiglie ormai allo stremo. Bene questa attenzione. E si faccia presto con l'iter parlamentare. A noi resta il rammarico di aver gettato via dieci anni di regime prorogatorio per tornare a una Intesa già allora pienamente valida. Il Sottosegretario Bitonci ha confezionato un testo su cui c'era e c'è l'accordo delle Regioni, dell'Anci e delle Associazioni."(Rem)