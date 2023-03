Russia: vicepremier Novak, espandere produzione ed export di Gnl è compito cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione della produzione e dell'esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) è un compito chiave dell'industria energetica russa. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, parlando al Consiglio del ministero dell'Energia. Secondo il vicepremier, questo compito è diventato attuale, considerando che "abbiamo perso una quantità abbastanza grande di esportazioni di gas da gasdotto" a causa delle sanzioni europee. "Tuttavia, il mercato del Gnl si sta sviluppando attivamente. Abbiamo diversi progetti che sono stati realizzati, ce ne sono un certo numero in corso", ha aggiunto Novak, nominando il progetto Arctic Gnl 2 nella Siberia settentrionale. Per Novak, la Russia dovrebbe raggiungere la produzione di almeno 100 milioni di tonnellate di Gnl all'anno entro il 2030. "Per fare ciò, è necessario fornire ai progetti pertinenti una base di risorse e, dall'altro, garantire l'indipendenza in tecnologie e attrezzature di produzione. Ci stiamo già lavorando", ha concluso Novak. (Rum)