Veneto: Università Padova, raccolta rifiuti argini fiumi fondamentale per contenere inquinamento mari

- La raccolta dei rifiuti sugli argini dei fiumi è fondamentale per contenere l'inquinamento dei mari. Questo è quanto dimostrato dallo studio condotto dai ricercatori dei dipartimenti di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, di Ingegneria Industriale e di Biologia dell'Università di Padova sotto il coordinamento di Maria Cristina Lavagnolo, e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Piovego. Lo studio, denominato 'Waste characterization in the urban canal network of Padova (Italy) to mitigate downstream marine plastic pollution' , che è stato pubblicato nella rivista internazionale 'Detritus Journal', ha riportato i dati relativi ad alcune giornate di raccolta di rifiuti avvenuti nel 2021 in diversi punti importanti della rete di canali del cento storico patavino. Da queste raccolte è emerso che "oltre il 47 per cento in peso di quanto raccolto era plastica, in particolare prodotti monouso, come ad esempio imballaggi alimentari, sacchetti per la spesa e contenitori per bevande". "Questo lavoro mostra che se si pianifica la raccolta dei rifiuti insieme alla gestione della vegetazione arginale – ha dichiarato il professor Alberto Barausse, uno degli autori della ricerca - è possibile ottimizzare le risorse pulendo con efficacia i corsi d'acqua dai rifiuti. Al contrario, se questo non avviene, il rischio è che con gli sfalci (eseguiti per il controllo della crescita della vegetazione) si vada a polverizzare gli abbondanti rifiuti presenti favorendo la formazione di microplastiche". "La nostra ricerca evidenzia l'importanza di raccogliere e caratterizzare i rifiuti nei canali delle città fluviali per prevenire l'inquinamento marino da rifiuti plastici – ha spiegato Valentina Poli, prima autrice dello studio, dip. Di Ingegneria civile, edile, ambientale Unipd -. Il nostro studio può essere utilizzato dalle autorità locali e dai gestori di rifiuti per sviluppare politiche di gestione dei rifiuti più efficaci, anche in ottica di urban mining, cominciando dal coinvolgimento della popolazione, per ridurre la quantità di rifiuti che finiscono nei corsi d'acqua e, di conseguenza, nel mare, agendo in ottica di prevenzione nelle zone dove i rifiuti si concentrano come gli ambienti urbani". (Rev)