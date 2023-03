Imprese: Confcommercio, illegalità costa quasi 34 miliardi l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo complessivo dell’illegalità per commercio e pubblici esercizi è di 23,7 miliardi di euro sul fatturato a cui vanno ad aggiungersi anche 10 miliardi di costi per le spese difensive e la cybersecurity. Dunque nel complesso i nostri imprenditori hanno perso quasi 33,6 miliardi lo scorso anno, e sono stati messi a rischio quasi 270 mila posti di lavoro regolari. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali, presentata nell’ambito della “Giornata legalità ci piace”. Le perdite di fatturato sono così quantificate: 9,1 miliardi per l’abusivismo commerciale; 5,4 per l’abusivismo commerciale; 4,4 miliardi per la contraffazione e 4,8 miliardi per il taccheggio. A questi vanno aggiunti 6,4 miliardi per i costi diretti della criminalità (spese difensive, assicurazioni e ferimenti) e 3,5 miliardi per la cyber criminalità. (Rin)