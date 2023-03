Sicurezza: Sangalli (Confcommercio), preoccupa aumento usura, criminalità si nutre di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- “È preoccupante ritrovarci qui anche quest’anno ad osservare che, tra le diverse categorie di criminalità che colpiscono i nostri settori, è l’usura ad essere il fenomeno illegale percepito ancora in maggior aumento dagli imprenditori”. Lo ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangallo, nel suo intervento in occasione della della decima edizione della Giornata nazionale “Legalità ci piace”. “E’ evidente - ha aggiunto - come proprio l’usura sia un fenomeno insidioso e particolarmente doloroso, che - più di altri - rischia di essere circondata da un silenzio assordante, dalla difficoltà di denunciare e dall’incapacità di uscirne con le proprie forze”, ha aggiunto il presidente ricordando che “i fenomeni criminali, in particolare quelli come l’usura, si nutrono delle crisi, personali e sociali”. (Rin)