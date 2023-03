Omicidio Willy: legale famiglia Monteiro, chiederemo conferma ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legale della famiglia Monteiro Duarte si dice fiducioso sulla tenuta, in corte d'appello, dell'impianto accusatorio che, al termine del processo in primo grado in corte d'assise di Frosinone per l'omicidio di Willy avvenuto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, ha portato a 4 pesanti condanne. "La questione è legata alle condanne all'ergastolo: ci aspettiamo la conferma dell'affermazione della responsabilità degli imputati", ha detto l'avvocato Domenico Marzi dopo che la corte d'assise d'appello ha rinviato la prima udienza al 27 aprile. (Rer)