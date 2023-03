Città metropolitana: Sanna, rispettate scadenze Pnrr e speso soldi nei tempi giusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo una delle poche istituzioni italiane a non aver sbagliato sui tempi del Pnrr: abbiamo speso tutto e nei tempi. In un Paese dove tutti dibattono sui tempi di attuazione del Pnrr, questo ente ci è riuscito". Lo ha detto il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, nel corso dell'iniziativa "Europa in Comune", a Roma. "Fino a oggi - ha aggiunto - la Città metropolitana ha raggiunto tutti gli obiettivi relativi agli avvisi a valere sui fondi Pnrr. I principali ambiti di intervento hanno riguardato digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, e inclusione e coesione", ha concluso Sanna. (Rer)