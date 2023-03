Sicurezza: Confcommercio, accompagnare imprenditori nella prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Per il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, è necessario mettere in campo iniziative concrete in grado di accompagnare gli imprenditori sia in una fase di “prevenzione”, sia in una fase di “riabilitazione”, sociale, psicologica ed economica delle vittime della criminalità. Lo ha detto parlando in occasione della decima edizione della Giornata nazionale “Legalità ci piace”. Questi due passaggi - prevenzione e riabilitazione - “sono certamente le due fasi dove organizzazioni come le nostre possono fare il lavoro più incisivo”. (Rin)