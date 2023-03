Imprese: Sace e Intesa Sanpaolo sostengono gli investimenti green di Gambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gambini S.p.A, eccellenza italiana del settore cartario, ha ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro, erogato da Intesa Sanpaolo e assistito dalla Garanzia Green di Sace all'80 per cento, a sostegno degli investimenti in economia circolare. L'operazione è destinata, infatti, alla realizzazione o al riutilizzo di impianti per la trasformazione della carta ad uso igienico con particolare attenzione alla qualità e alla circolarità del prodotto. Gambini è una società a carattere familiare, presente sul mercato da oltre quarant'anni, specializzata nella produzione di macchine da converting ad alta tecnologia per il settore cartario (carta igienica, rotoli da cucina e prodotti ad uso industriale ed igienico sanitario). Ha come vision quella di promuovere la cultura dell'igiene e della cura personale attraverso i propri prodotti. L'offerta è calibrata per servire due delle principali aree di business delle cartiere: i comparti Consumer e Professional, realizzando linee complete per la trasformazione della carta tissue. È attiva anche nella produzione e commercializzazione di parti da ricambio. L'azienda conta circa 160 dipendenti e opera su tre stabilimenti nel territorio di Altopascio e Montecarlo di Lucca a cui si aggiunge una sede negli Usa, in Wisconsin. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L'azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione, realizzata grazie alle sinergie con la Rete sul territorio di Sace, rientra nell'ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (segue) (Com)