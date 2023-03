Innovazione: Fondo per la Repubblica Digitale, sono 23 i primi progetti sostenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 23 progetti selezionati, 12 sono risultati idonei per il bando Onlife e 11 per Futura. In totale sono 8 le iniziative di carattere nazionale. Se al Nord e Centro le iniziative in partenza sono in tutto 6, al Sud e Isole saranno in totale 9. Nel complesso sono 193 gli attori coinvolti tra enti del terzo settore, soggetti pubblici, università, imprese, enti di formazione, Its (Istituti Tecnici Superiori), agenzie per il lavoro e soggetti che hanno un forte radicamento sul territorio di intervento. Innovativa, infatti, la partnership tra soggetti for profit e no profit, che collaborano insieme per formare i beneficiari sulle competenze digitali di base e avanzate e migliorare così la loro condizione professionale. Per sottolineare l’importanza di questo obiettivo, una percentuale del contributo (il 20 per cento per Onlife e il 15 per cento per Futura) verrà erogata secondo il principio pay for performance, ovvero in base ai risultati raggiunti in termini di nuova occupazione o miglioramento della posizione lavorativa. Tra i partner sostenitori figurano enti come Accenture, Cisco Systems, Confindustria, Fondazione Adecco Ets, GiGroup S.p.a., Randstad Italia S.p.a., Confcommercio, Ing Banks, Intesys S.r.l. e Umana S.p.a. Diversi progetti prevedono il coinvolgimento di attori for profit con una pluriennale esperienza a cui è affidata la formazione, come Talent Garden, Adecco Formazione S.r.l., Tim S.p.a., Ied Istituto Europeo di Design, Umana Forma, Mevaluate Holding Ltd, Mygrants S.r.l, Develhope S.r.l., Aica (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), Epic Education S.r.l. Presente nelle proposte progettuali anche il coinvolgimento attivo del mondo accademico, come l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università di Camerino, la Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa), la Fondazione Ortygia Business School e il Centro di ricerche europeo di tecnologie, design e materiali (Cetma). Molti progetti prevedono un percorso formativo su due livelli: uno di base, che vuole offrire corsi di alfabetizzazione informatica e digitale; e uno avanzato, dedicato a competenze specifiche nell'ambito del web design, robotica, blockchain, realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale e a particolari figure professionali come Ram (Reputation Audit Manager) e Rater (Reputation And Trust Expertise Representative), Data Engineer, Data Analyst, It Support e Cyber Security Specialist, Digital Marketing Analyst e UX Designer, Web Front End Developer, Full Stack Developer. (segue) (Com)