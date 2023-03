Salario minimo: Calenda, su nostra proposta aperti a dialogo con Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla maggioranza, ma anche al Partito democratico e al M5s "proponiamo l’insieme di questo pacchetto" sul salario minimo "per una riflessione congiunta in modo da trovare una sintesi”. Lo dichiara il segretario di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa. Sul salari minimo “si può trovare una piattaforma comune. Se la posizione del M5s è prendere o lasciare sulla nostra, non ne parliamo. Com’è costruita la sua proposta –spiega Calenda – è davvero pericolosa per la contrattazione collettiva nazionale e rischia di peggiorare le condizioni dei lavoratori. Se viceversa, c’è disponibilità a discutere, noi siamo disposti a discutere”, ribadisce. La proposta del Terzo polo è di "nove euro all’ora, che include i lavoratori che non sono coperti dal contratto collettivo", aggiunge Calenda. (Rin)