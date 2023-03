Portogallo: Amnesty International segnala violazioni diritti dei migranti e alloggi dei braccianti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha denunciato nel rapporto 2022/2023 sullo stato dei diritti umani nel mondo la situazione di "migliaia di persone" che vivono in alloggi al di sotto degli standard e lo sfruttamento dei lavoratori migranti nel settore agricolo. "Il governo (portoghese) ha adottato misure insufficienti per migliorare le condizioni abitative e garantire un numero sufficiente di alloggi a prezzi accessibili, nonostante i dati diffusi alla fine del 2021 mostrassero che più di 38 mila persone avevano bisogno di un alloggio", si evidenzia nel rapporto citato dall'agenzia di stampa "Lusa". A questo proposito, Amnesty International fa riferimento anche a segnalazioni di "sgomberi forzati" che hanno lasciato alcune persone senza casa, una situazione che "ha colpito in modo sproporzionato i rom e gli afro-discendenti". Per quanto riguarda i diritti dei rifugiati e dei migranti, il documento ricorda i resoconti dei giornali che hanno denunciato le condizioni di lavoro abusive e gli alloggi inadeguati dei lavoratori del settore agricolo nella regione di Odemira, provenienti soprattutto dai Paesi dell'Asia meridionale.(Spm)