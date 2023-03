Russia: stampa russa, Henkel vende le sue attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda chimica tedesca Henkel sta negoziando con un acquirente la vendita delle sue attività in Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass", citando un rappresentante della società tedesca, senza fornire i dettagli sull'accordo di vendita che non è stato per ora firmato. In precedenza, il quotidiano "Vedomosti", citando le sue fonti, aveva affermato che un consorzio di investitori russi, tra cui società farmaceutica Pharmstandard, nonché le società di investimenti Kismet Capital Group ed Elbrus Capital, possono acquistare 11 stabilimenti Henkel in Russia. Secondo "Vedomosti", le parti russa e tedesca hanno già ricevuto il permesso dalla commissione governativa per concludere l'accordo. (Rum)