Messico-Perù: Lopez Obrador riceve lettera di ringraziamento da ex presidente Castillo

- L'ex presidente del Perù, Pedro Castillo, ha fatto avere al presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, una lettera di ringraziamento per il sostengo che gli ha dato "sin dal primo giorno" della crisi, aperta con il suo arresto e la destituzione da parte del Parlamento. "In questa cella, nella quale posso solo resistere con il desiderio di libertà per il mio popolo, la saluto con tutta la forza e la speranza, per ringraziare Lei e tutto il popolo messicano per il sostegno alle lotte giuste del Perù e l'appoggio continuato alla mia famiglia", ha scritto Castillo nella lettera recapitata dal suo legale, Guido Leonarda Croxatto. L'ex presidente ha detto che la sua libertà è un elemento "secondario" della vicenda: "La vera libertà che è bene appoggiare è quella del nostro popoli, oggi represso, e di decine di compatrioti morti per colpi d'arma da fuoco". Castillo ha inoltre ringraziato Lopez Obrador per il sostegno prestato alla famiglia, oggi in asilo politico a Città del Messico. (segue) (Mec)