Messico-Perù: Lopez Obrador riceve lettera di ringraziamento da ex presidente Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di Castillo, scritta a mano, è stata pubblicata dallo stesso presidente messicano in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter: "Ho incontrato Guido Croxatto, avvocato di Pedro Castillo, il presidente che è stato destituito in maniera illegale e si trova ingiustamente in prigione, soffrendo per il classismo e il razzismo che, purtroppo, regna in Perù". L'avvocato, di nazionalità argentina, era stato il 16 marzo in Colombia, ospite di Gustavo Petro, altro presidente che ha preso le parti dell'ex mastro rurale peruviano. "Non è la prima volta che avvocati argentini si fanno carico di cause col questo popolo", ha scritto ancora Castillo nella lettera. (segue) (Mec)