Messico-Perù: Lopez Obrador riceve lettera di ringraziamento da ex presidente Castillo (4)

- Il governo del Messico ha criticato le evoluzioni della crisi peruviana sin dalle prime battute, con scelte che hanno innescato frizioni con Lima. I rapporti si sono in particolare raffreddati con la concessione dell'asilo da parte del Messico a Lilia Paredes, moglie di Castillo, e i suoi due figli Arnold e Alondra. Lima ricorda che sulla ex first lady è aperta una indagine e che potrebbe essere necessario chiederne l'estradizione. Il governo peruviano ha definito "ingerenza" le "ripetute dichiarazioni" dei governanti messicani, disponendo l'allontanamento dell'ambasciatore Pablo Monroy. Una decisione "infondata e riprovevole", ha ribattuto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ricordando che il suo governo difende il tradizionale principio di "non ingerenza" unito a quello dell'accoglienza di qualsiasi persona che denunci persecuzione politica. (segue) (Mec)