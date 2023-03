Germania: vertice di maggioranza, Spd e Fdp contro i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso un acceso confronto al vertice di maggioranza che si sta svolgendo nella Cancelleria a Berlino, presieduto dal capo del governo tedesco, Olaf Scholz. Come il quotidiano “Bild” ha appreso da fonti informate sui colloqui, Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sono fianco al fianco contro i Verdi, che con “rivendicazioni esagerate” stanno intralciando il dibattito. Le questioni su cui si si è acceso il confronto comprendono l'espansione delle autostrade, la tutela dell'ambiente e il progetto del ministro dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, per la messa al bando di gas e gasolio dai sistemi di riscaldamento. (Geb)